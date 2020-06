Do uszkodzenia pojazdów doszło w nocy z 21 na 22 czerwca br. Podejrzany 42 – latek wybił szybę w jednym z aut a w drugim uszkodził karoserię. Pojazdy należały do jego ojca i matki a do aktu wandalizmu doszło na tle nieporozumień rodzinnych. Po dokonaniu uszkodzeń odjechał rowerem z miejsca przestępstwa.

Został zatrzymany przez policyjny patrol i usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.