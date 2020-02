Głogów: Psy do adopcji ze schroniska miejskiego. One czekają na dom [ZDJĘCIA]

Diego to pies w typie owczarka niemieckiego w wieku około 10-11 lat. który w schronisku przebywa od 10.2018r. Porzucony na starość, jak niepotrzebny przedmiot. Tak właśnie podziękował mu człowiek za lata jego wierności. Jak na swój wiek Diego jest żywiołowym psem, bardzo lubi dłuższe spacery, podczas których może eksplorować tereny, węszyć do woli i obserwować otaczający świat. Diego jest bardzo ciekawski i inteligentny. Pięknie chodzi na smyczy, nie ciągnie. Jest przyjaźnie nastawiony do człowieka. Grzeczny i posłuszny. Diego nie przepada jednak za innymi psami. Nie ma problemów, gdy inne psy znajdują się w pewnej odległości, ale przy bliższym kontakcie mogą pojawić się niesnaski. Diego jest starszym psem i pomimo tego, że wciąż zachowuje się jak młodzian ma pewne problemy zdrowotne. Diego ma problemy z tarczycą i musi codziennie przyjmować leki, ale nie jest to jakiś duży problem. Wiemy, że znalezienie domu dla starszego psa nie jest łatwe, jednakże chcemy spróbować.Diego naprawdę nie potrzebuje dużo aby być szczęśliwym wystarczy ciepłe miejsce w domu oraz troska ze strony opiekuna, a on za to odda całe swoje serce przepełnione bezgraniczną miłością.