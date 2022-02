Głogów: Modlę się, by mojego syna nie zabrali na wojnę - mówi 42-letnia Olga, kucharka z Ukrainy

Polska, tak jak cały świat z niepokojem i w napięciu obserwuje sytuację na rosyjsko -ukraińskiej granicy. Wiszący w powietrzu zbrojny konflikt, który może pozbawić życie tysiące ludzkich istnień spędza sen z powiek przede wszystkim obywatelom Ukrainy. Na Dolnym Śląsku to bardzo liczna grupa obcokrajowców. W ubiegły roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oficjalnie zarejestrowanych było ok. 60 tys. Ukraińców.

Tarnopol, to miasto, w którym została rodzina pani Olgi

42-letnia Olga z Ukrainy od siedmiu lat mieszka i pracuje w Polsce, od dwóch w Głogowie. Pracuje jako kucharka w jednym z barów na terenie miasta. W swoim kraju, a konkretnie w Tarnopolu, ma 18-letniego syna, chorą matkę i liczną rodzinę, w tym dwie siostry i dwóch barci.

- Dzwonimy do siebie po dwa, trzy razy dziennie, ale i tak bardzo się o nich martwię – mówi. - Najbardziej się boję, żeby mojego dziecka nie zabrali na wojnę. U nas biorą takich młodych. Władek za cztery miesiące skończy 18 lat, ale już go powoli wciągają. Każdego dnia modlę się, żeby go nie zabrali na wojnę.