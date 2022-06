Głogów: Mężczyzna skoczył do Odry z różowego mostu

Około godziny 10 skok starszego mężczyzny z mostu do Odry widział świadek. Od razu wezwał służby. Do akcji ruszyli strażacy i policja. Zwodowano łódkę i wszczęto poszukiwania. Na szczęście skoczek dopłynął z nurtem wody do kolejowego mostu i tam wyczołgał się na brzeg.

- 63-letni mężczyzna jest przytomny i komunikatywny. Został zaopatrzony przez zespół pogotowia ratunkowego – informuje Mirosław Durka z PSP w Głogowie.

Mężczyzna, który skoczył do wody jest bezdomny i znany głogowskiej policji. Nie wyjaśnił powodów swojego czynu.