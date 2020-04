W związku z pandemią koronawirusa w całym kraju obowiązują zakazy wstępu do parków i lasów. Wszystko po to, by ograniczyć ewentualny kontakt z innymi osobami, a tym samym możliwość zakażenia.

Dlatego prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz rozważa także zamknięcie na pewien czas dla odwiedzających miejskich nekropolii. Decyzja ma być podjęta lada dzień.

Taki zakaz jest już wprowadzony m.in. w Legnicy i we Wrocławiu.