Dzień Teatru w Głogowie. Ruszyła sprzedaż biletów na „Pomoc domową"

Każdego roku teatr w Głogowie stara się uświetnić przypadający na 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru. Tym razem z jego okazji do naszego miasta zaproszono Wrocławski Teatr Komedia. W przeddzień święta, czyli w niedzielę 26 marca, wystawi on w Głogowie spektakl „Pomoc domowa" w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego.

– „Pomoc domowa” to kontynuacja spektaklu „Boeing, boeing”, który trzy lata temu dwukrotnie wypełnił salę Teatru Gryphiusa. Już wtedy reżyser Wojciech Dąbrowski zapowiadał wizytę w Głogowie z drugą częścią. – Pandemia i inne czynniki sprawiły, że udało się to dopiero teraz – mówi Michał Wnuk, kierownik teatru. – To bardzo dobra komedia, możemy to obiecać – dodaje.