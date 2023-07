Dwa prokuratorskie zarzuty dla głogowianki, która dźgnęła nożem swojego konkubina

Oboje mieli po 3 promile

Wracamy do sprawy z 12 lipca. Krwawa awantura miała miejsce w bloku socjalnym przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego. 46-letnia kobieta zaatakowała nożem partnera. Jej równolatek z raną kłutą trafił do szpitala. Rany nie okazały się niebezpieczne, bo biegły ocenił rozstrój zdrowia poniżej siedmiu dni.

46-latek nie chce karnego postępowania wobec partnerki

Pokrzywdzony nie chce jednak, by 46-latka odpowiadała za to, co zrobiła. Złożył w tej sprawie oświadczenie, że chce, by w tej sprawie było prowadzone postępowanie karne.