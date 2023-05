Czy po zachowaniu zwierząt i roślin można przewidzieć, jaka będzie pogoda? - Obserwujcie koty i psy! - mówi Jerzy Kucharski z Jaroszówki

- Nasze zwierzaki są dobrymi synoptykami. Lepszymi niż my, bogatsi o internet, komputery czy satelity. Zwierzęta są mądrzejsze i dużo lepiej przewidują pogodę ponieważ chcą się chronić przed chłodem i wilgocią – wyjaśnia nasz dobry znajomy. - Takim przykładem może być kot. Naszą kotłownię „wynajmuje” miastowy kot i dzięki niemu wiem, kiedy, na przykład, będzie przymrozek. Wtedy miauczy i prosi, by go wpuścić do środka. Jak zbliża się deszcz, robi dokładnie tak samo, bo szuka schronienia i ciepła.