Co będzie się działo na weekend w Głogowie? Zapowiedzi weekendowe na 6-8 maja 2022 Kacper Chudzik

Za nami Majówka, ale przed nami kolejny ciepły weekend w Głogowie. Sprawdziliśmy co będzie się działo w Głogowie w dniach od 6 do 8 maja 2022. W nadchodzący weekend przed nami kinowa premiera, spektakle, stand up oraz koncerty. Zobaczcie w galerii zdjęć szczegóły wydarzeń.