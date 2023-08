ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. Na Dolnym Śląsku ponad 400 osób musi oddać pieniądze

Jak się okazuje Dolny Śląsk stanowi sporą część ze wspomnianych 2,1 tys. zakwestionowanych zwolnień lekarskich. W samym naszym województwie ZUS dopatrzył się nieprawidłowości w zwolnieniach L4 u 433 osób. Owocowało to zawieszeniem świadczenia lub koniecznością zwrotu pieniędzy na kwotę blisko 570 tys. zł. Ułatwieniem w kontrolowaniu zwolnień jest system elektronicznego ich wystawiania. Często też inne osoby informują ZUS o tym, że ich znajomi, współpracownicy czy sąsiedzi niekoniecznie są uczciwi.

- Najbardziej zapamiętanym przez naszych pracowników zdarzeniem był rodzaj autodenuncjacji. Pewien pan dostawał zasiłek chorobowy z funduszu chorobowego w wysokości 80 procent ale chciał go sobie podwyższyć do 100 procent więc napisał do ZUS, że w trakcie choroby był w pracy i w czasie jej wykonywania uległ wypadkowi – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pan otrzymał decyzję o odmowną i zobowiązanie do zwrotu wypłaconych pieniędzy za czas zwolnienia w trakcie którego wykonywał pracę. Zdarzenie to nie zostało uznane za wypadek przy pracy, gdyż sam w znacznym stopniu się do niego przyczynił podejmując pracę w trakcie e-ZLA – dodaje.