Znamy termin kolejnej Stachuriady w Grochowicach. Impreza wraca pod koniec czerwca

Impreza co roku ściąga do Grochowic miłośników poezji śpiewanej z całej Polski

Już po raz 29. w tym roku odbędzie się Stachuriada w Grochowicach. Są już pierwsze informacje o kolejnej odsłonie słynnej na cały kraj imprezy na grochowickiej polanie.

Trwają przygotowania do 29. edycji Stachuriady w Grochowicach. Organizatorzy z gminy Kotla pod Głogowem zaczynają ujawniać już pierwsze szczegóły dotyczące imprezy. Właśnie poznaliśmy jej termin. W tym roku miłośnicy poezji śpiewanej zjadą na grochowicką polanę w dniach 23-24 czerwca. Ruszyły też zapisy do 18. edycji Konkursu Piosenki Pod Wielkim Dachem Nieba. Pula nagród wyniesie w nim 12 tysięcy złotych. Najpierw odbędą się eliminacje online, na które należy przesłać organizatorom swego wykonania do 4 czerwca. Do 16 czerwca zaś nastąpi ogłoszenie wykonawców, którzy zakwalifikowali się do finału. Ten zaś odbędzie się właśnie w trakcie Stachuriady - 23 czerwca. Warto pamiętać o podstawowych zasadach konkursu: Mogą wziąć w nim udział osoby, które w dniu ogłoszenia wyników ukończone mają 16 lat, soliści i zespoły, bez podziału na kategorie.

Przedmiotem Konkursu są utwory z nurtu poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i turystycznej wykonywane wyłącznie w języku polskim.

Wykonawcy w etapie I przygotowują 2 utwory, w etapie II Jury może poprosić o wykonanie trzeciego utworu. Mile widziany przynajmniej jeden utwór do tekstu Edwarda

Stachury, który będzie dodatkowo nagrodzony.

Nie dopuszcza się korzystania z playbacków, półplaybacków oraz podkładów muzycznych.

Jury przyzna nagrody finansowe 4.500 zł za I m-ce, 3.500 zł za II m-ce i 2.500 zł III m-ce, jedno wyróżnienie 500 zł oraz nagrodę specjalną 1.000 zł za najlepsze wykonanie utworu do tekstu Edwarda Stachury. Zobacz też:

Stachura mieszkał w Grochowicach - Upamiętnili go imprezą

Edward Stachura to słynny poeta, którego losy chwilowo połączyły się z niewielką miejscowością pod Głogowem. W Grochowicach mieszkał przez kilka miesięcy. Pracował też przy wyrębie lasu. To na podstawie tej wizyty powstała powieść „Siekierezada albo zima leśnych ludzi". Wizytę Stachury w Grochowicach wspomina się do dziś i to właśnie ona była podstawą imprezy, która dziś przyciąga miłośników poezji śpiewanej z całej Polski.

Jej historię można podzielić na trzy fazy. Pierwsze Stachuriady to okres 1983-1987. Wtedy było to zupełnie inne wydarzenie. Trochę przeciw PRL-owskiej propagandzie. Trochę nieoficjalne. Na polanie zbierali się wokół ogniska miłośnicy twórczości Stachury. Śpiewali jego piosenki, czytali jego wiersze. Do Grochowic zjeżdżali hipisi, punkowcy, miłośnicy poezji z brodami i w swetrach, rebelianci. Stachura był w tych środowiskach postacią świetnie znaną, a klimat imprezy - bardziej spontaniczny.

- To były inne czasy. Dziś Stachuriada przybrała formę nieco bardziej festynową. Kiedyś nie można było pomyśleć o straganach z jedzeniem i piwem. Trzeba było sporo się nachodzić, aby jedyny sklep GS w Grochowicach dostał na ten czas więcej towaru, żeby ci wszyscy goście mogli kupić coś do jedzenia - mówił nam kilka lat temu Zbigniew Rybka z Głogowa, jeden z twórców Stachuriady. Potem Stachuriada odbywała się z przerwami. Na stałe powróciła w 2010 roku, w zmienionej formie. I choć faktycznie stała się imprezą bardziej festiwalową - ze straganami, zjazdem motocyklistów i innymi dodatkowymi atrakcjami, to duch Stachury wciąż jest tam odczuwalny. Tymczasem zobaczcie, jak wyglądała poprzednia edycja Stachuriady:

