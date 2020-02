Zakończono akcję gaśniczą w pałacu w Sieroszowicach i wstępnie podliczono straty

Jak poinformował Piotr Woźniakiewicz z PSP w Polkowicach, po blisko 22 godzinach akcji, zakończono akcję gaszenia pałacu w Sieroszowicach. W akcji brało udział w sumie 21 zastępów straży pożarnych z czterech powiatów- polkowickiego, głogowskiego, lubińskiego i legnickiego.

– Wstępne straty oszacowano na około 600 tysięcy złotych, ale uratowany majątek wart jest około jednego miliona – dodaje Piotr Woźniakiewicz.

Ogień zniszczył sporą część dachu i poddasza. Niższe piętra zalała równie niszczycielska woda.

Pogorzelisko oglądał już biegły z zakresu pożarnictwa, który ma ustalić, co było przyczyną wybuchu ognia.

Pałac, który zbudowano pod koniec XVIII wieku w Sieroszowicach, należy do prywatnego właściciela, który mieszka na parterze zabytkowego obiektu. To on zauważył ogień i próbował go najpierw sam ugasić gaśnicą. Gdy to się nie udało, wezwał pomoc.