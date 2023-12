Wyjątkowa miejska Wigilia w Polkowicach. W piątek, 15 grudnia na Rynku mieszkańcy będą śpiewać kolędy

W piątek, 15 grudnia na polkowickim Rynku odbędzie się Wigilia miejska. Polkowiczanie będą kolędować w sercu miasta. Spotkanie wigilijne w Polkowicach rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do 19. Świętowaniu towarzyszyć będzie wspólne kolędowanie, które poprowadzi Przemysław Szczotko wraz z uczestnikami warsztatów lokalnych, działających przy polkowickim Centrum Kultury. Wystąpią też dzieci z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach.

– Zanim usiądziemy do wigilijnych stołów w naszych domach, zapraszam na polkowicki Rynek, gdzie odbędzie się wspólna Wigilia dla wszystkich mieszkańców. Będziemy śpiewać kolędy i radować się z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia – mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. – Niech naszą miejską choinkę na Rynku otoczy w tym dniu duch lokalnej wspólnoty – podkreśla.

Gmina zadbała też o to, by uczestnicy świątecznego spotkania mieli śpiewniki. Można go pobrać TUTAJ