W Zagłębiu Miedziowym nie ma zagrożenia arsenowego - informuje KGHM

Zagłębiu Miedziowym nie ma zagrożenia arsenowego – to odpowiedź KGHM na komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący potencjalnego przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu w Legnicy i Głogowie. 13 lipca Polska Miedź opublikowała opinię członków Rady Medycznej, ekspertów i uznanych autorytetów w branży medycznej. Przypomnijmy, że 28 czerwca Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia w Legnicy i Głogowie przekroczenia średniorocznego stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM 10. Czas trwania takiego ryzyka określono do 31 grudnia 2023 r. Jako przyczynę emisji podani źródła przemysłowe.

- Od lat skutecznie redukujemy nasz wpływ na najbliższe otoczenie i działamy z pełnym zaangażowaniem. W Hucie Miedzi Legnica dzięki węzłowi na instalacji SOLINOX wyeliminowaliśmy emisje arsenu i rtęci do powietrza. W zakresie działań proekologicznych należymy do grona liderów – powiedział.

Eksperci zabrali głos w sprawie arsenu w Zagłębiu Miedziowym

Nowoczesne technologie zmniejszające emisje pyłu

Miedziowa spółka realizuje Politykę Klimatyczną i Politykę Środowiskową. Od 2017 roku KGHM gigant realizuje program BATas – co doprowadziło już do 79% spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010 oraz zmniejszenia wskaźnika emisji arsenu z produkcji hutniczej w roku 2022 o 77% w porównaniu do roku 2018.

Dodatkowo, w tym roku, spółka uruchomiła Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica.