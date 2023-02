W szpitalu w Głogowie marnuje się prąd? Czytelnik się skarży, szpital odpowiada

Kryzys energetyczny sprawił, że wiele osób i instytucji wprowadziło programy oszczędnościowe, dzięki którym ogranicza się zużycie prądu. Jak twierdzi jednak nasz czytelnik, w głogowskim szpitalu tego nie zauważył. Jego zdaniem, energia elektryczna jest tam marnowana.

– Byłem niedawno w szpitalu, zwróciłem uwagę na plakaty mówiące o finansowych tarapatach szpitali powiatowych. Wydało mi się to dziwne, że wieszają takie plakaty a oszczędności prądu tam nie widać. Światła paliły się wszędzie, nawet jak nikogo nie było na korytarzu. Puste korytarze pełne lamp. Ile to musi się prądu marnować? Bardzo rzuca się to w oczy, kiedy mówi się o konieczności oszczędzania na każdym kroku. W dodatku w toalecie lała się woda – mówił pan Zbigniew, starszy mieszkaniec Głogowa.