W głogowskich parafiach rozpoczęła się kolęda. Grafik wizyty duszpasterskiej

Parafia pw. św. Mikołaja:

- poniedziałek, 30.12.2019 r.:

ul. Armii Krajowej 1, 9, ul. Obrońców Pokoju 18.

- czwartek, 2.01.2020 r.:

ul. Morcinka 10 i Morcinka domki, ul. Orzeszkowej, ul. Obrońców Pokoju 20,

- piątek, 3.01.2020 r.:

ul. Morcinka 4, ul. Obrońców Pokoju 11, 13, 15, ul. Sienkiewicza 16,

- sobota, 4.01.2020 r.:

godz. 10.00 – ul. Obrońców Pokoju 1, 5, 7,

godz. 14.00 – ul. Sienkiewicza 3, 4, 6, 8, 14,

- wtorek, 7.01.2020 r.:

ul. Norwida, ul. Budowlanych 6 G, ul. Kossaka,

ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza 2 A– H oraz Sienkiewicza – domki.

Parafia pw. NMP Królowej Polski

w poniedziałek, (30/12) – ul. Kosmonautów Polskich, numery nieparzyste od 85 do 115

– w czwartek (2/1/20) – ul. Kosmonautów Polskich, numery nieparzyste od 117 do 127

oraz

Kosmonautów Polskich, numery parzyste od 2 do16

– w piątek (3/1/20)– ul. Kosmonautów Polskich, numery parzyste od 18 do 50

– w sobotę (4/1/20) – ul. Kosmonautów Polskich, numery parzyste nr od 52 do 56

– w niedzielę (5/1/20) – ul. Plutona, numery nieparzyste od 5 do 23

Od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godz. 15.30, w soboty o godzinie 11, natomiast w niedzielę o godzinie 15.