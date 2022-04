W Głogowie rusza rejestracja do poradni endokrynologicznej na koniec kwietnia

Program konsultacji endokrynologicznych prowadzony jest przez głogowski szpital na zlecenie urzędu miasta. Rusza rejestracja uzupełniająca na kwiecień. Zaplanowano 65 miejsc. Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Świadczenia w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa. Każdy Pacjent w ramach wizyty uzyska:

badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników,

badanie USG tarczycy i jego ocenę,

konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,

wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja tylko osobiście

Rejestracja pacjentów zaplanowana jest na 21 kwietnia od godz. 8 do wyczerpania miejsc. Prowadzona będzie w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala. Zapisy tylko osobiście.

Pobranie krwi do badań odbędzie się w dniu 25 kwietnia (od godz. 8.00 do 10.00), a same konsultacje lekarskie zaplanowano w dniach 27 i 29 kwietnia 2022 r.