Długie kolejki do specjalistów w Głogowie. Urolog na NFZ nawet w 2023 roku

Nieco trzeba też czekać na wizytę u ortopedy, choć na szczęście tu terminy nie są tak odległe. W MCZ jest to końcówka maja, w poradni przyszpitalnej początek czerwca, a w przychodni Hipokrates połowa czerwca.

Dobrych informacji nie mamy jednak dla osób, które potrzebują wizyty u neurologa. Pojedyncze wolne terminy są w przychodni Puls na połowę maja, jednak już w Neuca Medzie oraz Hipokratesie NFZ wskazuje terminy na grudzień.

– Wolne terminy do neurologa to jedno, a dostanie się na nie to drugie. Gdy ostatni raz próbowałam dostać się do neurologa na NFZ, po tym jak moja wcześniejsza lekarka przeszła na emeryturę, graniczyło to cudem. Jednak lekarka mi powiedziała, że ma miejsca tylko dla swoich wcześniejszych pacjentów na kontynuację ich leczenia. Ostatecznie musiałam iść prywatnie – mówi nam głogowianka Kamila Markiewicz.