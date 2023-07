Nie idzie żyć! - mówią głogowianie i chcą obniżki cen za ciepła w mieście. Podpisują listy pod apelem do ministra

Na osiedlu Kopernik rozpoczęto dziś (11.07) zbieranie podpisów pod apelem o nazwie „Stop drożyźnie za ciepło w Głogowie”. Zainicjowała je grupa radnych miejskich i powiatowych związanych z Platformą Obywatelską.

- Mieszkańcy od pewnego czasu zwracali nam uwagę na drastyczne podwyżki za ciepło, podwyżki które dotknęły wszystkich mieszkańców Głogowa. Chodzi o podwyżki 30 i 40 procent, co jest skandalem. Trzeba zrobić wszystko, by je zatrzymać, ale również, by ceny zostały skorygowane – mówił Łukasz Horbatowski z Platformy Obywatelskiej podkreślając, że akcja jest organizowana nie przez partie polityczne, a przez mieszkańców Głogowa. - Spotkałem się i z prezydentem miasta i z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej i rozmawiałem o wszystkich działaniach podejmowanych w tej sprawie. One są skierowane do spółek odpowiedzialnych za podwyżki, ale od kilku miesięcy nie ma dużej reakcji ze strony ich zarządów.