Uwaga Głogów! Wydano ostrzeżenie o nocnych przymrozkach. Lokalnie temperatura może spaść do minus 8 stopni!

Zimowy podmuch tej wiosny. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia o nocnych przymrozkach. To za sprawą silnego wyżu znad Półwyspu Skandynawskiego, który sprowadzi z dalekiej północy zimne, pochodzenia arktycznego masy powietrza.

Dla województwo dolnośląskie w tym powiat głogowskiego, prognozuje się spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C.

Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C.

Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

Warto zabezpieczyć rośliny w ogrodzie, a kwiaty z balonów i tarasów zabrać do domu.

Tak niskie spadki temperatur mogą się utrzymać do czwartku, 6 kwietnia.