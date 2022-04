Szpital w Głogowie wstrzymał odwiedziny na Oddziale Pediatrycznym

O takiej decyzji szpital poinformował w piątek, 1 kwietnia.

– W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną ze znacznym wzrostem zachorowań rotawirusowych wśród dzieci i działaniami epidemicznymi, wstrzymuje się odwiedziny w Oddziale Pediatrycznym do odwołania – informuje placówka zdrowotna w Głogowie.

Zakaz odwiedzin trwać będzie do odwołania.

Rotawirusy to grupa wirusów będącą najczęstszą przyczyną biegunki wśród niemowląt i dzieci. Choroba spowodowana rotawirusami jest łatwa do leczenia, ale mimo to na całym świecie ponad 450 000 dzieci poniżej 5. roku życia umiera co roku z powodu infekcji rotawirusami.

