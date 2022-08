Święto Chleba 2022 w Głogowie. To już 18 lat miejskiego odpowiednika dożynek. ZDJĘCIA

Podczas Święta Chleba 2022 w Głogowie nie zabrakło typowej tradycji dożynkowej. Było wnoszenie wieńca w melodię ludowej pieśni „Plon niesiemy plon", było dzielenie chleba z tegorocznych zbiorów oraz rozdawanie go zebranym i wreszcie - było też sporo dobrej zabawy.

Święto Chleba w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Słowiańskiej w Głogowie to już pełnoletnia tradycja. A to dlatego, że była to 18. edycja tego wydarzenia. Oprócz seniorów z DDP nie zabrakło gości z innych ośrodków i placówek w Głogowie, a także ze Wschowy.

Zobaczcie zdjęcia ze Święta Chleba 2022 w Głogowie: