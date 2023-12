Świąteczna „Paczka dla Samotnego Seniora” 2023 w Głogowie. Zgłoszenia tylko do 15 grudnia

Gdzie przyjmowane są zgłoszenia?

Wszystkie samotne i starsze osoby, które chcą zgłosić się do akcji, bądź też wszyscy, którzy znają takie osoby, proszeni są o kontakt do 15 grudnia w godzinach od 8.00 do 15:00 lub do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu: 76 7265 535