Stop nowotworom u dzieci! W Głogowie przebadają kolejne 160 osób. WIDEO

Gmina Miejska Głogów, która w tym roku przekazała blisko 20 tysięcy złotych na badania. Zapisy dla pierwszych 60 osób odbędą się 12 czerwca telefonicznie (od godz. 16), a badania będą się odbywać w dniach 17 i 18 czerwca. Kolejna setka będzie przebadana jesienią.

Rejestracja będzie się odbywać pod numerem telefonu: 792 188 798. Organizatorzy proszą o cierpliwość przy rejestracji.

– To jest jeden telefon. My naprawdę je odbieramy i rejestrujemy. To jest ciężka praca i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość – dodaje Marta Kaszuba.