„Społem" Głogów zamknął spożywczy sklep przy Kamiennej Drodze, koło kolegiaty

„Społem” PSS Głogów zamknął sklep spożywczy przy Kamiennej Drodze koło kolegiaty, jedyny przy tej ulicy. Sobota, 5 lutego był ostatnim handlowym dniem w tej placówce. Od poniedziałku zacznie się wywożenie towaru do innych sklepów tej sieci, a załoga zostanie przejdzie do placówek na terenie miasta.

- Klientom jest szkoda, że zamykamy – mówiła nam w sobotę ekspedientka, która przepracowała w tym sklepie osiem lat.

Obiekt należy do „Społem”. Spółdzielnia nie zamierza się go pozbywać. Sklep przejmie w dzierżawę sieć Żabka. W połowie miesiąca ma przejąć klucze do budynku.