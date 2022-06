Radawnice: Zniszczyli kosz na śmieci, ale gdy wójt zamieścił nagranie z monitoringu, przyznali się do winy i przeprosili

Dobra lekcja wychowania w gminie Radwanice. Po tym, jak przy boisku młodzież zniszczyła śmietnik, a wszystko nagrała kamera monitoringu, wójt Paweł Piwko postanowił upublicznić zapis z kamery na swoim Facebooku. W komentarzu napisał też kilka gorzkich słów pod adresem młodych wandali z zapewnieniem, że zostaną szybo ustaleni.

Skutek był niemal natychmiastowy. Zaledwie po około trzech godzinach od ukazania się postu, winowajcy sami się odnaleźli i skruszeni przeprosili za swój czyn.

- Czy wykorzystanie kosza na śmieci może być lekcją wychowawczą? Okazuje się, że tak...

Przyznanie się do winy jest oznaką odwagi. Filmik usuwam... Dbajmy o to co mamy...To nie jest niczyje...To jest nasze. Do zobaczenia na skatepark – napisał znowu wójt Radwanic pokazując już naprawioną szkodę.