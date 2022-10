Przy głogowskich cmentarzach trwa kwesta na rzecz Fundacji Hospicjum Głogowskie. Kup znicz ze specjalną zawieszką

Przy głogowskich cmentarzach przy ul. Świerkowej i Legnickiej wolontariusze Fundacji Hospicjum Głogowskie sprzedają znicze ozdobione specjalnymi serduszkami. Głogowianie mogą je zapalić na grobach bliskich za dowolny datek wrzucany do znanej już w mieście pięknej skarbony w kształcie serca. Wolontariusze częstują ofiarodawców smacznymi krówkami. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowane w mieście hospicjum.

Do udziału w akcji zaprasza Aleksandra Glińska, prezes fundacji:

Akcja potrwa do 1 listopada. Wolontariusze mają do sprzedania prawie 1200 zniczy dzięki sponsorom, którzy co roku je przekazują na ten cel.