Piłkarz z Polkowic walczy z nowotworem. Jakub Kopaniecki potrzebuje wsparcia

O śmiertelnej chorobie zawodnik Górnika Polkowice dowiedział się w połowie ubiegłego roku. Mimo wszystko nie podał się i walczy o powrót do zdrowia. Jakub Kopaniecki wcześniej bronił bramki Górnika Polkowice, a teraz broni się w walce z nowotworem mózgu. Piłkarz przeszedł kilka operacji, w tym ratującą życie w Szwajcarii.

Ta walka się nie skończyła. Po operacji zawodnik wciąż przechodzi trudne oraz kosztowne leczenie. Mimo wszystko wciąż znajduje czas, na odwiedzenie kolegów z drużyny. Chociażby podczas ich treningów.

– Przyjmuję teraz regularnie chemię, co miesiąc, przez pięć dni w lubińskim MCZ. Do chłopaków wpadam, kiedy tylko mogę, kiedy dobrze się czuję i co najważniejsze, kiedy jest pogoda. Pomagam trenerowi Szymańskiemu w treningach bramkarskich, rzucę chłopakom kilka razy piłkę. Daje mi to ogrom frajdy, cieszę się z każdego wykonanego ćwiczenia. To jest coś, co mnie naprawdę buduje – mówi Jakub Kopaniecki.