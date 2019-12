Okradziono dom w Jerzamanowej. To kolejne włamanie na terenie powiatu. Policja szuka mężczyzny

Złodzieje weszli do domu pod nieobecność gospodarzy. Jak ustaliliśmy, prawdopodobnie dostali się do środka przez okno na piętrze. Wspięli się do niego po daszku. Oprócz gotówki, włamywacze nie zabrali żadnego cenniejszego sprzętu i przedmiotu, ale zostawili po sobie zdemolowany dom.

Do włamań do domków jednorodzinnych na terenie powiatu głogowskiego dochodzi od początku grudnia. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie prowadzi postępowanie w tej sprawie. Poszukuje osoby widocznej na zarejestrowanym materiale, podejrzewaną o dokonanie tych przestępstw.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę na podstawie zarejestrowanego materiału lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości sprawcy, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Głogowie pod numerami telefonów: 76 7277222, 76 7277269 (w godz. 07.30-15.30) lub czynny całodobowo numer 76 7277200