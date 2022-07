Nowoczesny defibrylator trafił do pogotowia w Głogowie

Kupione z miejskiego budżetu urządzenie kosztowało prawie 80 tys. złotych. Najnowocześniejszy defibrylator posłuży do ratowania życia mieszkańców miasta i powiatu. 25 lipca został on przekazany przez prezydenta Rafaela Rokaszewicza głogowskiemu pogotowiu.

– To nowoczesny, lżejszy sprzęt, który w kartce jest niezbędny. Miasto nas wspiera, dziękujemy za wcześniejszy dar – urządzenie do kompresji klatki piersiowej oraz za całe wsparcie, jakie otrzymaliśmy szczególnie podczas epidemii. Dziękujemy także za ten drobniejszy sprzęt, od mnóstwa środków ochrony indywidualnej po baterie do sprzętu specjalistycznego – mówiła Joanna Bronowicka, dyrektorka pogotowia.