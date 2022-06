Muzyczny spektakl w teatrze. Wyjątkowa premiera „Jutro wrócimy do domu" w Głogowie. ZDJĘCIA

1 czerwca odbyła się w Głogowie premiera spektaklu „Jutro wrócimy do domu", do którego scenariusz napisał głogowianin Tomasz Olczak. Reżyserami widowiska są Michał Wnuk z Teatru Andreasa Gryphiusa w Głogowie oraz Robert Czechowski z Teatru Lubuskiego. Spektakl jest bowiem wspólnym dziełem oby tych teatrów.

Spektakl porusza ważne tematy, przede wszystkim wojny i tego jak dotyka ona najmłodszych. Inspiracją do niego były przygody Pippi, jednak z czasem pomysł ewoluował na historię rozdzielonej z mamą dziewczynki, która musi odnaleźć się w czasie wojny.

- Kiedy padła propozycja, byśmy wspólnie zrobili „pończoszankę”, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy pójść w stronę sytuacji na Ukrainie – mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru i jednocześnie współreżyser przedstawienia. - Wyobraziliśmy sobie sytuację, która tam się dzieje i zadaliśmy sobie takie pytanie: co my artyści możemy zrobić? Jedyne, co możemy, to pochylić się nad projektem, który może być dedykowany Ukrainie i przede wszystkim ukraińskim dzieciom. Wyobraziliśmy sobie sytuację, że jest zbombardowane miasto, takie jak Mariupol i z dymu, z szarości z tej tragedii wyłania się mała dziewczynka, która śpiewa smutną piosenkę o mamie, której nie ma. Kiedy śpiewa „smutno mi mamo, zimno mi mamo”, przyciąga inne dzieci, które przeżyły. Jedyną szansą dla nich jest fantazja, wyobraźnia i próba wyciągnięcia ich z tego marazmu.