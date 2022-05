„Jutro wrócimy do domu" - wyjątkowy spektakl na scenie Teatru Miejskiego w Głogowie. Bilety w sprzedaży

Inspiracją dla powstania opowieści były „Pippi Pończoszanka” i „Alicja w krainie czarów”. Początkowo przedstawienie, które już niebawem zostanie wystawione na głogowskiej scenie teatralnej, miało być kolorowym, lekkim, spektaklem dla dzieci.

- Kiedy padła propozycja, byśmy wspólnie zrobili „pończoszankę”, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy pójść w stronę sytuacji na Ukrainie – opowiada reżyser Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru i jednocześnie współreżyser przedstawienia. - Wyobraziliśmy sobie sytuację, która tam się dzieje i zadaliśmy sobie takie pytanie: co my artyści możemy zrobić? Jedyne, co możemy, to pochylić się nad projektem, który może być dedykowany Ukrainie i przede wszystkim ukraińskim dzieciom. Wyobraziliśmy sobie sytuację, że jest zbombardowane miasto, takie jak Mariupol i z dymu, z szarości z tej tragedii wyłania się mała dziewczynka, która śpiewa smutną piosenkę o mamie,której nie ma. Kiedy śpiewa „smutno mi mamo, zimno mi mamo”, przyciąga inne dzieci, które przeżyły. Jedyną szansą dla nich jest fantazja, wyobraźnia i próba wyciągnięcia ich z tego marazmu.