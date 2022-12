Morsy ze Sławy zaliczyły kąpiel w lodowatej wodzie w Przesiecie

Morsy ze Sławy spotkają się trzy razy w tygodniu:

Przesieka. Gdzie jest wodospad?

Wodospad Podgórnej to trzeci pod względem wysokości wodospad w polskiej części Karkonoszy. Położony jest na wysokości 547 m n.p.m. Wody potoku Podgórna spadają z 10-metrowego progu skalnego dwiema kaskadami do kotła eworsyjnego. Po obu stronach wodospadu znajdują się granitowe urwiska o wysokości do 15 metrów. Dawniej poniżej wodospadu usytuowana była gospoda, dziś już nie istnieje.

Obok wodospadu prowadzi czarny szlak z Przesieki do Sosnówki. Teren wokół wodospadu znajduje się w obszarze Natura 2000.