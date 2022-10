Mieszkańcy Głogowa pytali prezydenta. Pierwsze spotkanie było w Sali Rajców

„Porozmawiajmy o Głogowie” to cykl czterech spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami. Oprócz prezydenta i jego zastępców, byli też przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, policji, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”.

W czwartek (13.10) do Sali Rajców w ratuszu przyszło kilkadziesiąt osób. Prezydent rozpoczął spotkanie od prezentacji wykonanych w ostatnich latach inwestycji, a także tych, które mają niebawem ruszyć. Opowiedział m.in. o przebiegu planowanej obwodnicy Głogowa, o budowie ronda na wylocie z miasta w kierunku Legnicy, a także o tym, że lada dzień ruszą prace przy budowie przejścia podziemnego koło różowego mostu. Omówił też zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Gdy mikrofon powędrował do mieszkańców, z sali padły pytania. Dotyczyły one m.in. obaw mieszkańców ulicy Głowackiego o stan ich ulicy.

- Wznowiono tam budowy, przy wieżowcach i przy szkole. Kto dba o tę drogę, bo jeżdżą tak bardzo przeciążone samochody – pytał mieszkaniec.