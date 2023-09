Księżna Salomea wróciła do Głogowa. Posąg już dostępny dla zwiedzających. WIDEO

W głogowskim muzeum otwarto w piątkowy wieczór wystawę, podczas której zaprezentowano posąg księżnej Salomei. Po dziesięcioleciach wrócił on do miasta, z którego wywieziono go zaraz po wojnie, gdy rzeźbę odkryto w ruinach kolegiaty. Rzeźba wróciła do Głogowa dzięki życzliwości Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w którego zbiorach znajdowała się przez te wszystkie lata.

– Wracam z myślą do licznych rozmów, dyskusji, spotkań z cyklu "to się nie da". Że nie można z różnych względów. my mieliśmy. Moja koncepcja, mój pomysł był zupełnie inny i trzeba było właśnie otwartości i profesjonalizmu pana dyrektora Oszczanowskiego (dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu - dopisek redakcji), życzliwości pana prezydenta i takich zabiegów dyplomatycznych. Nie chodzi o przejmowanie obiektów zabytkowych i muzealiów, tylko chodzi o to, żeby one były prezentowane w miejscu, w którym powinny być, czyli w tym przypadku u nas, tu w Głogowie – mówi Waldemar Hass, dyrektor głogowskiego muzeum.