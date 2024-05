Jaka pogoda na Boże Ciało 2024 w Głogowie? Kiedy wypada to święto w 2024?

Boże Ciało - co to za święto?

Pogoda na Boże Ciało 2024

W Boże Ciało bierze się udział w procesji, dlatego sprawdzenie pogody i dostosowanie się do niej jest bardzo istotne. Śledź ten materiał, by dowiedzieć się, jaka będzie pogoda w Boże Ciało w 2024.

Boże Ciało 2024 - kiedy?

W jaki dzień tygodnia wypada Boże Ciało 2024? 30.05 to czwartek .

Boże Ciało jest świętem ruchomym, co oznacza, że w każdym roku wypada ono w inny dzień. Obchodzone jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włoszech w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej.

Święta nakazane

Boże Ciało należy do świąt nakazanych, co oznacza, że wierni Kościoła katolickiego powinni tego dnia wziąć udział we mszy świętej.