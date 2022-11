Jak wygląda Głogów widziany z góry? Najnowsze zdjęcia miasta z drona

Jak wygląda Głogów z góry? Dopiero z lotu ptaka widać, jak duże jest słynne rondo, jak wygląda układ zabudowy starówki czy to, w jaki sposób względem siebie postawiono bloki na osiedlach.

Na zdjęciach można też zobaczyć tymczasowy most na Starej Odrze obok tego, który niebawem zostanie zamknięty do remontu, a także marinę, kolegiatę oraz brzostowskie pola przyległe do osiedla i największy w mieście cmentarz.

Najnowsze zdjęcia z drona wykonał Michał Szyszka. Zapewne rozpoznacie te miejsca

Zobacz też: