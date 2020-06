Intermarche w Głogowie z usługą zakupów przez internet. Paczka z towarem zostanie dostarczona do samochodu klienta

W ramach usługi klienci mają dostęp do oferty produktów spożywczych i przemysłowych, a ich odbiór nie wymaga bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Od 25 maja takie zakupy można też robić w Intermarché na osiedlu Piastów Śląskich.

Rozwiązanie Drive daje klientom możliwość zamówienia produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed supermarketem. W zależności od lokalizacji w ofercie dostępnych jest od 9 do 12 tysięcy artykułów. Zakupione przez internet produkty są pakowane i dostarczane przez obsługę supermarketu bezpośrednio do samochodu klienta. Przy składaniu zamówienia klient wybiera dogodną dla siebie godzinę odbioru zakupów. Paczka może być gotowa już po upływie dwóch godzin. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotowane zakupy będą czekać na odbiorcę jeszcze przez 24 godziny od wstępnie wybranego terminu odbioru.

Za największe zalety zakupów online polscy internauci uważają dostępność przez całą dobę oraz nieograniczony czas wyboru kupowanych produktów. Grupa Muszkieterów sukcesywnie rozwija usługę Drive, z jakiej mogą korzystać klienci supermarketów Intermarché.