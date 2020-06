Gmina Kotla: Trwa remont powiatowej drogi między Kotlą a wsią Kozie Doły. Kiedy koniec utrudnień?

Trwają prace związane z długo wyczekiwanym remontem drogi powiatowej na odcinku Kozie Doły- Kotla. Już widać pierwsze efekty Prace są prowadzone w sumie na dłuższym o ponad 300 metrów odcinku, niż zakładał to pierwszy plan. To 150 metrów przy Kozich Dołach oraz ponad 170 metrów w Kotli, a nie tylko do granic wsi.

Droga Kotla - Kozie Doły to jedna z najgorszych dróg w gminie, jeśli chodzi o jej stan. W dodatku jest tam spory ruch.

Remont kosztuje powiat 260 tys. zł i ma potrać jeszcze około trzech tygodni.