Głogowscy seniorzy z "Cichej Przystani" będą mieć windę. Przy budynku trwa jej montaż

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” niedługo będą mogli korzystać z windy. Trwa przebudowa budynku przy ul. Słowiańskiej 28 wraz z dostawą dźwigu osobowego platformowego w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”.

Budynek przy ul. Słowiańskiej 28 powstał w 1938 roku, a od blisko 40 lat jest siedzibą Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”, do którego codziennie przychodzi kilkuset seniorów. W większości są to ludzie po 70 roku życia. Dlatego zdecydowano, że wejście do budynku będzie mieć też windę.