Głogów: Zawody wędkarskie Koła PZW „Famaba" w Zatoce Kolegiackiej. ZDJĘCIA

Po długiej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, głogowscy wędkarze wracają do organizacji zawodów. W sobotę do przyjacielskiej rywalizacji stanęli wędkarze z KW „Famaba", którzy ryby łowili przy Zatoce Kolegiackiej. Pierwotnie zawody miały się odbyć w innym miejscu, jednak wysoki stan Odry i zalanie główek na rzece, nie pozwolił na to.

– Wędkowało się przy obecnej sytuacji dosyć ciężko. Niewiele ryb bierze właśnie ze względu na taką wysoką wodę. Ale jednak udało nam się przeprowadzić konkurs – mówił nam Ryszard Bałajewicz z koła „Famaba".

Wędkarze pojawili się przy zatoce z samego rana i wędkowali do południa. Wtedy zważono ich zdobycze i ogłoszono zwycięzców. Następnie ryby wróciły do wody.

Wyniki zawodów - miejsca punktowane