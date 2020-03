Głogów: Z broni pneumatycznej strzelał w parku do ptaków na drzewach

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 marca. W centrum Głogowa, bo w Parku Słowiańskim przypadkowi świadkowie zauważyli mężczyznę, który mierzył i strzelał do ptaków na drzewach. Uwagę świadków przykuły starzały jakie usłyszeli.

Niemal równocześnie informację o zdarzeniu otrzymali policjanci. Dzięki świadkowi policyjny patrol zatrzymał 48 – letniego głogowianina. Mężczyzna miał przy sobie pistolet gazowy na metalowe kulki. Tej broni użył strzelając do ptaków. Jego zachowanie to niestety kolejny przykład bezmyślnego działania o charakterze chuligańskim i znęcania się nad zwierzętami.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podejrzanemu grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.