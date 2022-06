Głogów: W przyszłym tygodniu miejskie autobusy przechodzą na wakacyjny rozkład jazdy

Zmiana rozkładu jazdy w Głogowie na wakacyjny będzie miała miejsce w piątek, 17 czerwca.

– Autobusy naszej spółki będą kursować w dni robocze według wakacyjnego rozkładu jazdy, to jest druga rubryka na rozkładzie jazdy – mówi Kamil Grzybowski, kierownik Przewozów Pasażerskich w Komunikacji Miejskiej.

Oznacza to, że kursy będą odbywać się rzadziej. Zmniejszenie ich częstotliwości wiąże się z mniejszą liczbą pasażerów w okresie wakacji.

To jednak nie wszystkie zmiany. Autobusy linii nr 2 będą kursować do 25 czerwca 2022 r., a linii nr 4 do 30 czerwca 2022 r. (od wskazanych powyżej terminów przez całe wakacje linia nr 2 i 4 będzie zawieszona).