Głogów: Ukradł samochód i przywłaszczył sobie lawety. Trafił do aresztu

Do kradzieży samochodu audi doszło na początku marca br. Policjanci z Wydziału Kryminalnego w wyniku pracy operacyjnej ustali i zatrzymali 24 – letniego mieszkańca Głogowa, podejrzanego o kradzież. Mężczyzna usłyszał nie tylko zarzut kradzieży auta. Przedstawiono mu również zarzuty przywłaszczenia dwóch lawet o wartości łącznej 15 500 złotych.

Policjanci w dalszym ciągu prowadzą czynności, dążąc do odzyskania skradzionych pojazdów. Podejrzanemu za kradzież i przywłaszczenia grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.