Głogów Przemków, Radwanice i Chocianów na nowej trasie autobusów Kolei Dolnośląskich

W ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym na Dolnym Śląsku pojawią się trzy nowe linie autobusów Kolei Dolnośląskich. Dostęp do połączeń autobusowych ma zyskać blisko 55 tysięcy mieszkańców naszego województwa.

Do sieci połączeń realizowanych autobusami w barwach Kolei Dolnośląskich dołączą trzy nowe linie:

Według zapowiedzi, nowe linie będą uruchomione najprawdopodobniej od września tego roku.

Autobusy KD pojadą nie tylko do stolic powiatów, ale także polepszą komunikację np. w powiecie polkowickim, gdzie kolejne gminy, Przemków i Radwanice, uzyskają połączenie „kolejowe” – z Głogowem i Chocianowem.

– Kolejne stolice powiatów: złotoryjskiego i lwóweckiego zostają włączone do sieci połączeń realizowanych przez Koleje Dolnośląskie. Rozszerzamy siatkę połączeń komunikacji autobusowej, ściśle zintegrowanej z połączeniami kolejowymi naszego regionalnego przewoźnika. Dla mieszkańców będzie to ułatwienie w codziennej komunikacji, w drodze do miejsc pracy czy szkoły. Rozwój dostępności transportowej jest priorytetem dla samorządu województwa – wyjaśnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, który jest odpowiedzialny za kolej dodał: - Pierwsze takie połączenie autobusowe pomiędzy Kłodzkiem i Stroniem Śląskim okazało się sukcesem. Skorzystało z niego już ponad 31 tysięcy osób. Dzięki uruchomieniu następnych takich połączeń, do sieci połączeń włączymy miejscowości, w których żyje 55 tys. Dolnoślązaków, realizując tym samym konsekwentnie nasz plan walki z wykluczeniem komunikacyjnym.