Głogów: Okradali piwnice i lokale użytkowe. W mieszkaniu mieli też narkotyki

Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali cztery osoby podejrzewane o włamania do piwnic, a także kradzież przedmiotów i urządzeń elektrycznych. Podczas przeszukania mieszkania policjanci ujawnili woreczki strunowe z zawartością marihuany, amfetaminy i metaamfetaminy, których zatrzymani próbowali się pozbyć wyrzucając je przez okno. Zabezpieczono blisko 350 porcji narkotyków. Osoby zatrzymane to dwaj mężczyźni w wieku 22 i 34 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 19 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Podczas sprawdzenia okazało się również, że jeden z mężczyzn jest osobą poszukiwaną na podstawie postanowienia Sądu. Za kradzież z włamaniem i posiadanie narkotyków grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.