Głogów: Nieuczciwy listonosz ukradł ludziom nawet kilka tysięcy złotych, w jego domu znaleziono niedoręczone listy

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali listonosza, pracownika jednego z głogowskich urzędów pocztowych. To 19-letni mieszkaniec Głogowa.

Mężczyzna jest podejrzewany o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie kilku tysięcy złotych. 19-latek wybierał losowo przekazy pocztowe, po czym podrabiał podpisy właścicieli i zabierał pieniądze.

Policjanci podczas przeszukania mieszkania zabezpieczyli również kilkadziesiąt listów i przesyłek pocztowych, które nie zostały dostarczone. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Nieuczciwemu listonoszowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W sprawie prowadzone są czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie zmierzające do ustalenie ilości osób pokrzywdzonych.