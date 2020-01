Głogów: Niebezpieczny manewr kierowcy autobusu na Obrońców Pokoju. Zobaczcie film

Do tej sytuacji doszło dwa razy – w poniedziałek (20 stycznia) i we wtorek (21 stycznia) ok. godziny 21.15. Tak je opisuje: –

Byłam świadkiem łamania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym przez kierowcę autobusu Intertrans - z tabliczką za szybą HUTA 34. Wracając z pracy, ulicą Chopina - gdy wjechałam na krzyżówkę z Obrońców Pokoju, kierowca autobusu złamał przepisy i wjechał na skrzyżowanie od ulicy Moniuszki na swoim czerwonym już świetle. Następnie skręcił w ulicę Obrońców Pokoju w kierunku stacji BP. Nie ustąpił pierwszeństwa mojemu samochodowi jadącemu na zielonym świetle na wprost z Chopina na ul. Moniuszki. Taką sytuację zarejestrowałam wczoraj i analogiczną sytuację nagrałam także dzisiejszego wieczoru. Chciałabym się dowiedzieć również, dlaczego od wielu lat kierowcy autobusu jeżdżący przez ul. Moniuszki (w tym tego zarejestrowanego) łamią codziennie zakaz poruszania się pojazdom powyżej 3,5 tony - co jest wyrażone odpowiednimi znakami z jednej i drugiej strony ulicy