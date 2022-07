Głogów: Namierzyli z drona źródło smrodu koło byłej cukrowni. Sprawą zajmie się policja

Miasto kupiło specjalistycznego drona z urządzeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie. Dziś, 22 lipca został wykorzystany po raz pierwszy i od razu z sukcesem.

- Został uruchomiony w związku z interwencją mieszkańców osiedla Piastów Śląskich. Zgłaszali nam, że wyczuwają nieprzyjemne i duszące zapachy - informuje Robert Myśków, naczelnik Wydziału Ochrony Środowisk UM

.

Dron wyposażony jest w specjalistyczne czujniki – kamerę RGB i termowizyjną oraz urządzenia pomiarowe zanieczyszczeń powietrza. Przygotowanie sprzętu do pracy zajmuje kilka minut.

- Wykonaliśmy wraz z OSP JRS lot wzdłuż torów kolejowych na odcinku od cukrowni do gościńca „u Lusi” i stwierdziliśmy dwa miejsca, w których wypalane były odpady w celu pozyskania złomu – dodaje R. Myśków.

Sprawa zostanie przekazana na policję.

Dron zapewne bardzo się przyda w sezonie grzewczym do lokalizowania domów, w których spala się nie tylko to, co powinno.