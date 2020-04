Głogów: Areszt dla ojca, który ugodził nożem syna

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Głogowie zdecydował dziś, 16 kwietnia, o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który podczas awantury zranił syna. Mężczyzna trafił za kratki na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 kwietnia. Do jednego z mieszkań na osiedlu Kopernik przyszedł pijany mężczyzna. W lokalu przebywała jego żona i 41-letni syn, którzy wrócili na święta z zagranicy. Głogowianin wyprowadził się wcześniej od rodziny, ale w święta złożył im wizytę. Doszło jednak do awantury, podczas której ojciec ugodził nożem syna. Sprawca zbiegł z mieszkania. Zatrzymali go policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie o zajściu. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Na szczęście rany zadane kuchennym nożem nie były groźne.

- Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania ciężkiego uszkodzenia ciała, a dodatkowo dwa zarzuty groźby karanej pod adresem żony i syna – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy,.

Wobec 66 - latka sąd zastosował następnie tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Grozi mu za ten czyn kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.